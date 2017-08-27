Öncüpınar’da Kapıkule manzarası

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu hafta sonunda da sürüyor. Ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 12 günde 37 bine ulaştı. Valilikçe oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra sınır kapısındaki gümrük sahasına gelen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, jandarma ve polis ekipleri özel olarak ilgileniyor. Suriyeli Fesal Mullaali, 3 yıl önce yaşadığı Haseke bölgesinden iç çatışmaların artması sonucu yakınlarını bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Uzun zaman sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görebilecek olmanın sevincini yaşadığını anlatan Mullaali, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti. Bu arada bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.

TIR yoğunluğu dikkat çekiyor

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırların sınır kapısından geçiş yapması da yoğunluğu artırdı. Kapıdaki araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreyi aştı. Yardım tırlarındaki malzemeler, buradaki işlemlerin ardından sınırdaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara taşınıyor. AA