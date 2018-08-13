Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92685
ALTIN
266.601
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.8621
EURO
7.9740

Onların düşmanları alevler

Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu bölgelerdeki fedakar çalışmalarıyla göz dolduruyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:40
Onların düşmanları alevler

Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu bölgelerdeki fedakar çalışmalarıyla göz dolduruyor. Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, fedakarca ve özverili çalışmalarıyla göz dolduruyor. Hava sıcaklarının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmaya başladı.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale edildi. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri, zorlu arazi koşullarına rağmen riskli yangınların yayılmaması için var güçleriyle çalışıyor. Fedakarlıklarıyla dikkati çeken işçiler, yemek ihtiyaçlarını dahi yangın bölgesinde gideriyor.

Yangın söndürme çalışmalarını genellikle havadan denetleyen ve yer ekiplerini riskli bölgelere yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın bölgelerinde sezon boyu 200 civarında yangın çıktığını, bu yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Son günlerde yıldırım yangınlarında artış yaşandığına işaret eden Çelik, bölgede yüzde 30'dan fazla yıldırım yangını yaşandığını ifade etti. Muğla Bölgesi'nde hazırda 4 helikopter ve 2 uçak olduğunu belirten Çelik, "Uçaklar altı ton, helikopterlerimiz ise iki buçuk ton su atıyor. Yangınlara müdahale eden 94 adet arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı ile bin 440 civarında personel var. Her an yangının başındayız." dedi. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'ye ihanet eden ABD ne kadar güvenilir?
Türkiye'ye ihanet eden ABD ne kadar güvenilir?
ASELSAN dünyanın en iyileri arasında
ASELSAN dünyanın en iyileri arasında
İTO'dan KGF teklifi
İTO'dan KGF teklifi
ROKETSAN gücüne güç katıyor
ROKETSAN gücüne güç katıyor
Uzmanlardan 'kurbanlık' uyarısı
Uzmanlardan 'kurbanlık' uyarısı
FETÖ'den 'ByLock' baskısı
FETÖ'den 'ByLock' baskısı
Türkiye'ye 'Finansal darbe'... Devletten seri hamleler
Türkiye'ye 'Finansal darbe'... Devletten seri hamleler
Kardeş ülke Pakistan'dan destek
Kardeş ülke Pakistan'dan destek
Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?
Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim