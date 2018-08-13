Onların düşmanları alevler

Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu bölgelerdeki fedakar çalışmalarıyla göz dolduruyor. Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarına var güçleriyle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, fedakarca ve özverili çalışmalarıyla göz dolduruyor. Hava sıcaklarının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmaya başladı.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale edildi. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri, zorlu arazi koşullarına rağmen riskli yangınların yayılmaması için var güçleriyle çalışıyor. Fedakarlıklarıyla dikkati çeken işçiler, yemek ihtiyaçlarını dahi yangın bölgesinde gideriyor.

Yangın söndürme çalışmalarını genellikle havadan denetleyen ve yer ekiplerini riskli bölgelere yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın bölgelerinde sezon boyu 200 civarında yangın çıktığını, bu yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Son günlerde yıldırım yangınlarında artış yaşandığına işaret eden Çelik, bölgede yüzde 30'dan fazla yıldırım yangını yaşandığını ifade etti. Muğla Bölgesi'nde hazırda 4 helikopter ve 2 uçak olduğunu belirten Çelik, "Uçaklar altı ton, helikopterlerimiz ise iki buçuk ton su atıyor. Yangınlara müdahale eden 94 adet arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı ile bin 440 civarında personel var. Her an yangının başındayız." dedi. AA

