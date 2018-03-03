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O’nu dinlememenin bedeli çok ağır oldu

“Coğrafyamız cehennem ateşine döndü. Müslümanlar yanıyor, milletler yanıyor. Haydar Baş'ı dinlememenin bedeli 5 milyon Müslüman’ın ölümü, yüz binlerce Müslüman’ın ırzına geçilmesi oldu” diye konuşan hukukçu yazar İbrahim Berk, “1 trilyon dolar kaybettik milletçe. Onun için kaybettiğimiz hazineyi bulmanın kimyası da, simyası da, matematiği de Haydar Baş'tır" dedi

03 Mart 2018 Cumartesi 17:00
O’nu dinlememenin bedeli çok ağır oldu

YENİ MESAJ /ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet – Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskısının Ankara'da düzenlenen tanıtım ve imza töreninde konuşan hukukçu yazar İbrahim Berk, "Kaybettiğimiz hazineyi bulmanın kimyası da, simyası da, matematiği de Haydar Baş'tır" dedi. Konuşmasına Cemil Meriç'in "Bu Ülke" kitabından, 'Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala, hem de alçaktır. Bir adamın “benden başka herkes aldanıyor” demesi güç şüphesiz; ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın" satırlarını okuyarak başlayan İbrahim Berk, "Haydar Baş Bey’in onurlu duruşunu en iyi anlatan cümle bu olsa gerek" dedi.

‘Haydar Baş neden yok sayılıyor?’

Konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın gizlenmek ve yok sayılmak istenmesinin nedenini de soran İbrahim Berk şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Haydar Baş beyin suçu; satrançta 18 hamle sonrasını görmek. Haydar Baş'ın suçu; bu milletin başına örülecek çorapları daha çorabın ilk ilmeğini örmeye yeltendikleri anda haberdar etmek. Haydar Baş'ın suçu; ABD, Ortadoğu coğrafyasına dadanırken bugün bizi yönetenler 'kahraman ABD askerleri' diye dualar ederken 'ABD burayı cehenneme çevirmek için geliyor' diye dikkat kesilmek. Haydar Baş'ın suçu; bütün siyasi partiler, siyasi liderler Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi gibi selamlarken, Vatikan'da Papa'nın huzurunda adeta günah çıkarırken 'Ben bin yıllık medeniyetimi AB'nin mezarlığına gömdürmem demek.

Haydar Baş'ın suçu; küffar akbabalar gibi Suriye'ye doluşurken 'Suriye'de Esad'ı düşman belleyenler dikkat edin siz öldüğünüz zaman Esad ile mi yoksa Obama ile mi aynı mezarlığa gömüleceksiniz. Ona göre tercihinizi yapın ' demektir. Yani Haydar Baş Hilal’e de Bilal'e de en anlaşılır şekilde bu gerçeği anlattı, ama biz dinlemedik. Haydar Baş'ın suçu; 'Kapitalizmi ben mezara gömerim, kapitalist sömürü düzenine geriye dön marş marş derim' demek.

Haydar Baş'ın suçu; FETÖ'ye ülke teslim edilirken, 'yapmayın, bu bir dini örgüt, din adamı değil, bu küresel bir casusluk teşkilatıdır' demektir. Haydar Baş'ın suçu; milletini tehlikelerden daha yolun başında haberdar etmek ve bunun ötesinde çözümü ortaya koymak. Haydar Baş Bey suçlu değil, suçlu olan biziz."

‘Herkes aldandı bir tek o aldanmadı’

"Herkes aldanıyor Prof. Dr. Haydar Baş aldanmıyor" diyen İbrahim Berk şunları söyledi: "Bunun sırrı nedir diyenlere ben Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) şu kutlu sözünü hatırlatmak isterim; 'Müminin ferasetinden sakının zira o Allah'ın nazarıyla bakar.' Eğer siz Haydar Baş gibi kâmil mümin olsaydınız aldanmaz ve aldatmazdınız. Şimdi ben milletime sesleniyorum; bu aldanış nereye kadar? Coğrafyamız cehennem ateşine döndü. Müslümanlar yanıyor, milletler yanıyor. Haydar Baş'ı dinlememenin bedeli 5 milyon Müslüman’ın ölümü, yüz binlerce Müslüman’ın ırzına geçilmesi oldu. 1 trilyon dolar kaybettik milletçe. Onun için kaybettiğimiz hazineyi bulmanın kimyası da, simyası da, matematiği de Haydar Baş'tır."


 

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