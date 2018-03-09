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Operasyon Irak sınırına kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi açılış programına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunalrı söyledi: "Bugün Afrin'deyiz

09 Mart 2018 Cuma 17:51
Operasyon Irak sınırına kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi açılış programına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunalrı söyledi: "Bugün Afrin'deyiz, yarın Münbiç'te olacağız. Ertesi gün Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmak için nasıl kimseden icazet almadıysak sonlandırmak için de kimsenin baskısına boyun eğmeyiz. Afrin bölgesinin tamamı 2 bin kilometrekare. Aynen Cerablus, o bölge, 2 bin kilometrekare kontrolümüz altında.

Şimdi burada da ilk etapta 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına alacak, orada güvenliği sağlayacak ve Afrinli kardeşlerimizi kendi evlerine, kendi topraklarına inşallah geri göndereceğiz." HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IrakCumhurbaşkanıTayyip Erdoğan
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