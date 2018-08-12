Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162

Ordu'da 18 ev boşaltıldı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

12 Ağustos 2018 Pazar 17:06
Ordu'da 18 ev boşaltıldı

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi. Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti. Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesinde de bazı mahallelerde heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasaların zorlu günü
Piyasaların zorlu günü
Orta Asya'da yeni dönem
Orta Asya'da yeni dönem
Akşener yeniden seçildi
Akşener yeniden seçildi
'Kırmızı' listedeki terörist öldürüldü
'Kırmızı' listedeki terörist öldürüldü
Besiciler maliyetlerin altında ezildi
Besiciler maliyetlerin altında ezildi
75 bin öğrenciye özel okul teşviki
75 bin öğrenciye özel okul teşviki
Konut kredileri coştu
Konut kredileri coştu
Koşu taylarından servet kazandı
Koşu taylarından servet kazandı
Yıldırım'dan taziye ziyareti
Yıldırım'dan taziye ziyareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim