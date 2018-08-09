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Ordu'da felaket

Ordu'da Çarşamba günü yağan şiddetli yağışın yaraları satılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afette 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü kaydetti. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "50 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim" dedi

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:01
Ordu'da felaket

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde Çarşamba günü etkili olan yağış can kaybına yol açmazken, ciddi maddi hasara yol açtı.

Çarşamba gecesi Ordu'yu ziyaet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki sele ilişkin, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" dedi.

Oktay, Perşembe günü Ordu valiliği'nde yaptığı açıklamada ise sellerde can kaybı olmadığını dile getirerek, "Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde" şeklinde konuştu. Oktay, afette 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü kaydetti.

3.5 saat sürdü

Ordu'da selin büyük hasara yol açtığı Çaybaşı ilçesi Belediye Başkanı İsmet Yanık, "İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı. En büyük sevincimiz can kaybının yaşanmaması" dedi. Yanık, yağışın Çarşamba günü sabah 08.30'da başladığını ve 12.00'ye kadar devam ettiğini belirtti.

İlçenin tüm altyapısının tamamen tahrip olduğunu vurgulayan Yanık, "İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı. Üç köprümüz yıkıldı, 5 mahalleye ulaşım sağlayamıyoruz" diye konuştu.

Tarım arazileri zarar gördü

Yanık, 3 bin hektara yakın fındık arazisinin zarar gördüğünü belirterek, "Sel, vatandaşın 25-30 tona yakın harmandaki fındığını komple aldı, arazisiyle beraber denize götürdü. Vatandaşımızın tarım olarak çok ciddi zararı var" dedi.

Yanık, Çarşamba akşamı saatlerinde 8 evi ve camiyi su bastığını anımsatarak, buralarda temizlik ve diğer çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Felaketin boyutları

* Ünye'de bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 kişi kurtarıldı.

*  Fatsa'da Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi ile Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edildi.

* Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samun'un Terme ilçesinden sonra Trabzon istikametinde araç geçişlerine izin verilmedi.

HES projeleri gözden geçirilsin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sel felaketi dolayısıyla Ordu'da, tarım kredi ve devlet bankalarına olan borçlar ile vergi ve SSK alacaklarının ertelenmesi fındık taban fiyatının 15 TL olarak acilen açıklanması gerektiğini söyledi.

Enginyurt, selde 8 köprünün yıkıldığını da hatırlatarak, "Köprüyü yapan müteahhit, bunu teslim alan, teknik anlamda 'tamam' diyenler derhal soruşturmalıdır. Yıkılan köprülerin yerine Osmanlı döneminde yapılan kemer köprü uygulamasına geçilmelidir" diye konuştu.

Ordu'daki HES'lerin de yeniden dikkatle incelenmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bunun "Allah'ın afeti" olarak geçiştirilmemesi gerektiğini, çünkü HES'lerin dere yataklarını bozduğunu kaydetti.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
AfetFelaketSelOrdu
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