Ordu-Giresun Havalimanı'nı sis vuruyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu-Giresun Havalimanı'nda teknik cihaz açısından bir eksiklik bulunmadığını, yaşanan sefer iptallerinin tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz üzerine kurulan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın, hizmete açıldığı günden itibaren oldukça fazla ilgi gördüğüne ve halkın yoğun ilgisinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Yavuz, "Havalimanı açıldığı günden bu yana 2015 yılında 222 bin 936, 2016 yılında 796 bin 188, 2017 yılında 1 milyon 193 bin 125 yolcuya hizmet verilmiştir" dedi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın açıldığı günden beri trafiği en çok artan havalimanı olduğuna işaret eden Yavuz, havalimanının 55 havalimanı arasında 16. sıraya kadar yükseldiğini aktardı.

Vali Yavuz, havalimanında zaman zaman yaşanan sefer iptallerin cihaz eksikliği nedeniyle olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Havalimanımızın kurulu olduğu yer, Doğu Karadeniz'in son, Orta Karadeniz'in ise başlangıç noktası olması nedeniyle Ordu şehir merkezi ile farklı iklim olayları yaşanmaktadır. Ordu merkezde güneşli bir hava mevcut iken, Gülyalı'da sis olabilmektedir. Havalimanımızda uçakların iniş ve kalkışı için gerekli olan seyrüsefer yardımcı cihazları kurulmuş olup komşumuz Çarşamba ve Trabzon Havalimanlarındaki cihazların aynısı olan ILS, DVOR, DME, NDB, Ordu-Giresun Havalimanı'nda da mevcuttur. DVOR cihazı ağustos ayından itibaren devrededir. Ordu-Giresun Havalimanı'nda teknik cihaz olarak bir eksikliğimiz yoktur. Yaşanan sefer iptalleri tamamen hava şartlarına bağlıdır. Meteoroloji biriminin yayımladığı tahmin raporuna göre havayolu şirketleri seferlerini ya icra ya da iptal etmektedir."

Yavuz, 2016 yılında 6 bin 550 uçak iniş-kalkışı ve 103 iptal, 2017 yılında ise 8 bin 786 uçak iniş-kalkışı ve 210 iptal olduğunu sözlerine ekledi.

AA