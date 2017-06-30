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Organik aldatmacasına dikkat!

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkan Vekili Mevlüt Yılmaz, organik sebze-meyveye olan ilginin arttığını kaydederek, hatta internet üzerinden bu ürünlerin evlere kadar gönderildiğini söyledi

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Organik aldatmacasına dikkat!

Organik ürünleri "hiçbir müdahale olmadan yetişen ürün" diye tanımlayan Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkan Vekili Mevlüt Yılmaz, alınan ürünlerin denetlendiğinden ve sertifikalandırıldığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Organik tarımda verim oranının çok düşük olduğunu ve yüksek maliyet bulunduğunu dile getiren Yılmaz, tamamen organik tarımın bugünkü dünyada çok zor yapıldığını, ancak kısıtlı alanlarda yapılabileceğini vurguladı.

Yılmaz, "Yüzde 100 organik olduğu söylenen meyve-sebzeleri alırken tüketiciler mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından denetlendiğinden ve sertifikalandırıldığından emin olmalı. İster internetten ister marketten isterse pazardan alınsın mutlaka sertifika sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal ise halihazırda çok sayıda yerde "organik" ismi altında ürün satıldığını belirterek, "Bu ürünlerin bir çoğunun organikle uzaktan yakından alakası yok. Tüketiciler, 'organik' ibaresi adı altında aldatılmaktadır" dedi.

HABER MERKEZİ

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