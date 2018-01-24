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Orgeneral Akar'dan teftiş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
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Orgeneral Akar'dan teftiş

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 22-23 Ocak'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinden, Afganistan, Brüksel'deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içi ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli ve görsel iletişimle veri aktarımı sağlanıyor.

Ayrıca, her seviyedeki birliklerle koordinasyon toplantıları da teknolojik imkanlardan yararlanılarak video konferans şeklinde gerçekleştiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarGenelkurmay BaşkanlığıTSK
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