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Orgeneral Akar serhat ilinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu

03 Haziran 2018 Pazar 12:09
Orgeneral Akar serhat ilinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden faaliyetler hakkında direktiflerini veren Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Orgeneral Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğini bildirdi. AA
 

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Akar
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