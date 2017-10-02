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Orgeneral Hulusi Akar'dan İran’da kritik temaslar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin resmi davetlisi olarak Tahran'a gitti.

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:43
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Orgeneral Hulusi Akar'dan İran’da kritik temaslar

İranlı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin resmi davetlisi olarak Tahran'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tahran Mehrabad Hava Limanı'nda Uluslararası İşlerden Sorumlu İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Nizami, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve Askeri Ateşe Albay Ömer Özgül tarafından karşılandı.

Daha sonra Tahran'daki İran Genelkurmay Karargahı'na geçen Orgeneral Akar, burada İranlı mevkidaşı Bakıri tarafından askeri törenle karşılandı. Orgeneral Akar, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Akar ile Bakıri, görüşmeye geçti. Görüşmede, IKBY’de düzenlenen referandum da dahil ikili ilişkiler, sınır güvenliği, askeri işbirliği, kaçakçılıkla mücadele, Suriye krizi ve bölgesel konular ele alındı. İran ziyareti kapsamında Akar, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya geldi.

4 Ekim'de İran’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde ise Sırbistan’ı ziyaret edecek.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 02.10.2017 19:49
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