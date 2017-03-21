Ortadoğu'da ABD ve Rusya'nın kanlı planı!

Ortadoğu'yu kendi aralarında parselleme konusunda anlaşan ABD ve Rusya’dan yeni hamleler geliyor. Türkiye'yi Münbiç ve Rakka'dan dışlayan ikili, terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye ise tam destek sağlıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ABD-Rusya eliyle Kuzey Irak benzeri ikinci bir yapı oluşturuluyor. Bölgeden gelen haberler Suriye'nin kuzeyinde adım adım özerk bir yapının oluşturulduğunu gösteriyor.

ABD-Rusya işbirliğiyle bölgede kurulması planlanan özerk yapıya Türkiye'nin izin vermeyeceğini bilen bu iki devlet, Türkiye'ye karşı müttefik gibi davranıyor.

Bu bağlamda Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen PYD-YPG'ye destek veren ABD-Rusya, bu terör örgütünün casaretlendirmeye devam ediyor. Son olarak YPG'den 'düzenli ordu kuruyoruz' açıklaması geldi.

Hedef 100 bin kişilik düzenli ordu

Şu ana kadar sahada 60 bin civarında militanı olduğu ifade edilen PYD-YPG'nin bu sayıyı önümüzdeki süreçte 100 bine çıkarmayı planladığı açıklandı.

Terör örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil'in Reuters'a yaptığı açıklamada, "YPG'yi iyi organize olmuş bir orduya sahip olmasını sağlamak için ciddi bir motivasyon içerisindeyiz" dedi.

2017 yılı başından bu yana her biri 300 savaşçıdan oluşan 10 yeni tabur kurduklarını söyleyen Xelil, bu yılın ikinci yarısına kadar 100 bin savaşçıya ulaşmak istediklerini belirtti.

YPG Sözcüsü "Savaşın farklı taktikleriyle iyi eğitilmiş disiplinli ve birbirine bağlı bir askeri güç, bizi korumak ve varlığımızı, haysiyeti hak eden büyük bir ulus olarak teyit etmek için gerçek garantidir" ifadelerini de kullandı.

ABD Rakka'dan sonra Suriye'de devlet kurduracak

ABD'nin Suriye'de desteklediği ana güç haline gelen söz konusu terör örgütü, müttefikinden askeri, siyasi ve ekonomik destek alıyor. Örgütü birçok ülke ordusunda dahi bulunmayan ağır silahlarla donatan ABD'nin amacı, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak.

Ortadoğu Uzmanı Joshua Landis, Syria Comment’ta ABD’nin Rakka operasyonundan sonra Suriye’de bağımsız bir Kürt devleti kuracağını yazdı.

Analizinde Rakka alındıktan sonra Kürtlerin geri çekileceğinden şüphe duyduğunu belirten Landis şu ifadeleri kullandı: “Çok iyi eğitim alacaklar. ABD'den aldıkları birçok ağır silahları olacak. Kendi kuvvetleri için bir komuta ve kontrol ağı inşa ediyorlar. Bu operasyon sona erdiğinde, Suriye Kürtlerinin daha önce sahip olmadığı, iyi eğitimli, iyi organize edilmiş ve iyi silahlanmış dört tane tugayın olacağını tahmin edebiliyoruz.”

‘Suriye üç parçaya ayrılacak’

ABD ve müttefiklerinin Suriye'yi üç parçaya bölmek istediğini ifade eden Joshua Landis, Rakka'nın DEAŞ'tan geri alınmasıyla üç parçalı Suriye planının hayata geçeceğini yazdı.

Landis’e göre ABD, Suriye’nin Güney ve güneybatısını Esad’ın, kuzey ve batısını Türkiye’nin de desteklediği Sünni Arapların, Kürtlerin hâkim olduğu alanlarda ise PYD-YPG'nin kontrol edeceği üç devletli bir yapı öngörüyor.

Rusya Afrin'de terörist eğitecek!

ABD'nin yanı sıra Rusya da Suriye'de kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütü PYD-YPG'yi destekliyor. Rusya askerleri Hatay sınırındaki Afrin bölgesine yerleşiyor. Yerel basın Rus ordusuna ait askerlerin zırhlı araçlar eşliğinde Afrin'e girişlerinin görüntülerini yayınladı.

Peki Rusya Türkiye sınırındaki Afrin'de ne yapacak?

Bu konuda ülkemiz açısından endişe verici açıklamalar ardı ardına geliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-PYD'nin sözcüsü, Rusya'nın Afrin'de askeri üs kuracağını ve bu konuda 19 Mart Pazar günü anlaşma yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Rusya burada terör örgütü PKK/PYD militanlarını sözde "teröre" karşı eğitecek. Rusya Savunma Bakanlığı ise bölgede yeni bir üs kurma planlarının olmadığını açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi Gözlem Merkezi’ne ait bir biriminin "ihlalleri önlemek amacıyla" Afrin yakınlarında PYD/PKK ile Özgür Suriye Ordusu'nun temas hattına konuşlandırıldığı belirtildi.