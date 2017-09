Ortadoğu’ya terör Batılı güçlerle geldi

HABER MERKEZİ

Ortadoğu'da her geçen yıl kriz ve çatışmalar azalmıyor, bilakis daha da artıyor. Oysa bölgede başta ABD olmak üzere dünyanın en güçlü devletleri yıllardır çatışmaları durdurma bahanesiyle boy gösteriyor. Buna rağmen çatışmalarda artış var. Bu durum kafalardaki soru işaretlerini güçlendiriyor.Ortadoğu bölgesine çeşitli gerekçelerle yapılan dış müdahalelerle giderek şiddetlenen çatışmalar arasında nasıl bir ilişki var? Bu sorunun cevabı 2016 yılında Chicago Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmayla verildi.Ortadoğu'daki terör eylemleri ve saldırılar ile ilgili Chicago Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği kısa adı " CPOST " olan ( Chicago Project on Security and Terrorism ) araştırmada uluslararası güçlerin Ortadoğu’daki çatışmaların artmasına neden olduklarını net bir şekilde ortaya koyuluyor. Araştırmaya göre dış müdahalelerle dengeleri altüst olan bölgede oluşan kaos kısa süre içerisinde El Kaide, DEAŞ ve El Nusra gibi yüzlerce örgütün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum bölge genelinde ve yakın coğrafyada bombalı saldırılar ve intihar saldırılarının sayısında patlama yaşanmasına neden oldu.Chicago Üniversitesi’nin araştırmasında elde edilen sonuçlar, başta ABD olmak üzere dış güçlerin Ortadoğu'ya müdahaleleri sonrasında bölgedeki terörün eskisiyle kıyaslanmayacak noktalara geldiğini gösteriyor. Bu durum bölgeye demokrasi getirileceği gerekçesiyle makul gösterilmeye çalışılan dış müdahaleler hiç gerçekleşmeseydi, binlerce intihar saldırıs ı ve on binlerce insanın ölümüne neden olan terör saldırılarının yaşanmayabileceği gösteriyor.