ÖSO komutanından 'mayın' açıklaması

ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı olan Albay Ahmed Osman, Suriye içerisinden Afrin'e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlandıklarını ve Tel Rıfat çevresindeki köyleri ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Osman, "Kötü hava koşulları nedeniyle savaşçılarımız kolay hareket edemiyor. PKK'lı teröristler mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor. Keskin nişancıları ve yüksek teknolojili silahları var. Cephe hattına çok sayıda mayın döşemiş durumdalar" dedi.

Osman, Tel Rıfat hattı üzerinden başlatılacak harekâtın birkaç gün içerisinde hava şartlarının düzelmesiyle başlatılacağını da ifade etti.

Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

HABER MERKEZİ