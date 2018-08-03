Otellerde doluluk arttı

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Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama tesisleriyle ilgili güncel istatistiklerine göre, Haziran ayında tesislerde geceleme sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine göre dikkat çekici artış kaydedildi.

Bakanlık belgeli konaklama tesislerinde haziranda toplam 16 milyon 745 bin 602 geceleme yapılırken, bunların 12 milyon 526 bin 55'ini yabancı, 4 milyon 219 bin 547'sini yerli ziyaretçiler oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tesislerdeki geceleme sayısında yüzde 34'lük artış meydana geldi. Haziranda ziyaretçilerin tesislere geliş sayıları ise 3 milyon 19 bin 541'i yabancı, 2 milyon 23 bin 739'u da yerli olmak üzere, toplam 5 milyon 43 bin 280 oldu.

Bu dönemde yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 4, yerli turistlerin ise 2 olarak tespit edildi. Konaklama tesisleri Haziran ayında yüzde 66.47'lik doluluk oranına ulaştı.

Tatil köyleri doldu taştı

Haziranda 5 yıldızlı oteller yüzde 75 ile en yüksek doluluk oranlarına ulaşan tesisler oldu. 4 yıldızlı otellerin doluluk oranları yüzde 65, 3 yıldızlı otellerin ki de yüzde 47 olarak ölçüldü. Tüm otellerdeki toplam doluluk oranı ise yüzde 67 oldu.

Tatil köylerinde ise toplam doluluk oranları yüzde 82'ye ulaşırken, turizm kompleksleri yüzde 77, butik oteller de yüzde 42 doldu. Ayrıca golf tesisleri de haziranda tam dolulukla hizmet verdi. Öte yandan Haziranda 5 yıldızlı otellerdeki toplam geceleme sayısı 8 milyon 696 bin 424, tatil köylerinde ise 1 milyon 308 bin 559 olarak gerçekleşti.

"Turizmin başkenti" olarak anılan Antalya'daki konaklama tesislerinde haziranda 10 milyon 260 bin 806 geceleme yapılırken, bunların 9 milyon 230 bin 439'unu yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Tesislere geliş sayısı ise 2 milyon 212 bin 760 olurken, toplam doluluk oranları yaklaşık yüzde 87'ye ulaştı. Haziranda konaklama tesislerinde İstanbul'da 1 milyon 485 bin 62, Muğla'da 1 milyon 554 bin 880, Aydın'da 679 bin 695 ve İzmir'de de 600 bin 862 geceleme yapıldı.

