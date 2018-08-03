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Otellerdeki fazla gıda fakirlere öğün olacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan Fazla Gıda A.Ş, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu

03 Ağustos 2018 Cuma 14:34
Otellerdeki fazla gıda fakirlere öğün olacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan Fazla Gıda A.Ş, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu. Proje kapsamında gıda atığı ortalama yüzde 40 seviyesinde önlenecek, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. İş birliği kapsamında, gıda kayıplarının önüne geçilmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilebilmesi amacıyla, önce otellerin yoğun olduğu Akdeniz bölgesinde çalışmalara başlanacak.

Bu çalışma ilk etapta hali hazırda üyesi olan “Her Şey Dahil Oteller” tarafından doğru planlama ve atık takibi ile gıda atığı ve atık kaynaklı finansal zararı önleme odaklı olacak. Fazla Gıda bu alanda otellere özel geliştirdiği çözümleri uygulamaya alıyor olacak.

Projenin bir diğer önceliği ise kaçınılmaz atıkların değerlendirilmesine yönelik, üye otellerin kullanımına sunulacak olan ve Fazla Gıda tarafından geliştirilen bir teknoloji platformunun kullanılmaya başlanması. Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, POYD iş birliği ile “Her Şey Dahil Otellerde” gıda atığını kaynağında önlemeye odaklandıklarını belirtti. Bu alanda yaptıkları saha ve teknoloji çalışmaları ile sağladıkları çözümlerin, atığı yüzde 40 seviyesinde azaltabileceğini söyleyen Silahlı, bu oranda önlenen atığın ülke ekonomisi için 2 Milyar TL seviyesinde bir tasarrufa tekabül ettiğinin de altını çizdi.

Olcay Silahlı, bu tasarrufların yanı sıra “gıda bağışı” yolu ile otellerin ihtiyaç sahiplerine yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ulaştırma potansiyelleri olduğunu sözlerine ekledi. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Otel
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