Otobüs firmalarına ek sefer izni

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi. Otobüsler için ek sefer izni 15 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 28 Ağustos'a kadar kullanabilecek. Böylece, sunulacak karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenlemeye imza atılarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

HABER MERKEZİ