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Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı

Otokar, 2017'de sürdürülebilir büyümesini koruyarak yüzde 9 artışla 1,79 milyar lira ciroya ulaştı. Ciro içindeki ihracatın payı ise artarak yüzde 31 seviyesine çıktı. Şirket geçen yıl yaklaşık 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

24 Şubat 2018 Cumartesi 18:01
Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı

Savunma sanayisinde kara araçları alanında her türlü araç ve platformun tasarımı, geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu konularındaki uzmanlığıyla ön plana çıkan Otokar, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu taktik tekerlekli ya da paletli zırhlı araçları ve kule sistemleriyle bu alandaki ihtiyaçlara cevap veriyor.

Otokar'ın 30 binden fazla ürünü Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Otokar, 2016'da 595 zıhlı araç satışı gerçekleştirirken geçen yıl bu sayı yüzde 27 azalarak 433'e geriledi.

Geçen yıl ayrıca 30 adet 4x4 araç satıldı. Kullanım amacı, kapasite ve koruma seviyelerine göre farklılık gösteren ürünler, sipariş esasına göre üretiliyor. Yurt içinde ve yurt dışında alınan Ural, Cobra ve zırhlı iç güvenlik araçlarının teslimatları yıl boyunca devam etti. Otokar'ın Cobra II zırhlı aracı 2017'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır gözetleme görevlerinde kullanılmaya başlandı.

Ayrıca, Cobra II ilk kez Birleşmiş Milletler görevlerinde kullanılmak üzere bir Asya ülkesine ihraç edildi. Ürünlerini farklı pazarlarda tanıtmaya devam eden Otokar, yıl boyunca Brezilya, Polonya, İngiltere, Bahreyn, Kuveyt ve Kolombiya'da düzenlenen fuarlara katıldı.

Otokar bu fuarlarda tasarımını ve üretimini yaptığı, dünyaca tanınan araçlarını ve kule sistemlerini sergiledi. Otokar, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerel ortağıyla Al Jasoor şirketini kurarak savunma sanayisinde teknoloji transferi konusunda ilk adımını attı.

Al Jasoor, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerinin 8x8 zırhlı araç ihtiyacını karşılamak üzere 661 milyon dolar değerinde anlaşma yaptı.
AA

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