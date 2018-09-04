Otomobil satışları çöktü

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan türbülans, otomobil ve hafif ticari araç satışlarını yerle bir etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satış adetleri, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 440 bin 428 oldu. 2017 yılının 8 ayında toplam pazarda 555 bin 991 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.51 azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.04 gerileyerek 95 bin 558 oldu. 2017 yılının aynı döneminde 132 bin 793'lük satış olmuştu.

Ağustosta satışlar yarı yarıya azaldı

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52.65 azaldı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azalarak 26 bin 976 adet oldu.

Geçen yıl ise 54 bin 890 adet satış söz konusuydu. Hafif ticari araç pazarı 2017 yılının ağustos ayına göre yüzde 58.23 küçülerek 7 bin 370 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 17 bin 646 adet satış yapıldı. Oysa bu yıl Temmuz ayında 42 bin 24'ü otomobil, 10 bin 710'u hafif ticari araç olmak üzere toplamda 52 bin 734 araç satılmıştı.

Bu yıl toplamda en yüksek rakama 76 bin 345 araç satışıyla Mart'ta ulaşılmıştı. Geçen yıl en yüksek satış ise 136 bin 240 adetle Aralık ayında gerçekleşmişti.

8 ayda hangi marka ne kadar sattı?

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde en fazla otomobil ve hafif ticari araç satışını 63 bin 331 vasıtayla Renault gerçekleştirdi. Renault'yu 48 bin 196 araçla Volkswagen, 48 bin 133 araçla Ford, 48 bin 68 araçla Fiat takip etti.

Bu dönemde Bentley 6, Audi 9 bin 98, Ferrari 13, Hyundai 26 bin 104, BMW 9 bin 546, Jaguar 108, Mazda 701, Mercedes 17 bin 414, Peugeot 21 bin 274, Porsche 438, Toyota 22 bin 282, Volvo 3 bin 748 araç satışı gerçekleştirdi. Ağustos ayında ise en fazla satışı 4 bin 102 adetle Renault yaptı. Ford 3 bin 702, Volkswagen 3 bin 585, Fiat 3 bin 7, Toyota 2 bin 274, Peugeot 1629, Mercedes 1427, Hyundai 1309, BMW 1005, Audi 737, Porsche 75, Ferrari 2 araç sattı.

