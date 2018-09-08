Otomotivde işler kesat

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

OSD verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6.5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Toplam pazar ise Ocak-Temmuz dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 oranında azalarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13.7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç pazarı da küçüldü

OSD verilerine göre 2018 yılında başarılı bir üretim performansı sergileyen ticari araç grubunda üretimyılın ilk 7 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 arttı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 2.8, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 32.6 seviyesinde arttı.

Ancak ticari araç pazarı aynı dönemde yüzde 20.8 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 23.4 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 0.7 oranında azaldı. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 3 yılda yüzde 51.5 seviyesinde gerçekleşti.

7 aylık ihracat 812 bin adet

Ocak-Temmuz döneminde ihracat, adet bazında yüzde 2 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 6.4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 811 bin 560 adet olurken, otomobil ihracatı 542 bin 750 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 14.8 artarken, Euro bazında ise yüzde 4 arttı.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 19.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7.1 artarak 7.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3.1 azalarak 6.3 milyar Euro oldu.

