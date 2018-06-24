Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Oy kullanıp balığa gittiler

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oylarını kullanan bazı vatandaşlar, Galata ve Unkapanı Köprüsü'ne giderek balık tuttu

24 Haziran 2018 Pazar 18:08
Oy kullanıp balığa gittiler

Sabah oylarını kullanan vatandaşlar, Galata ve Unkapanı Köprüsü'nde balık tutarak zaman geçirdi. Galata Köprüsü'nde balık tutan Oğuz Çakmak, oyunu kullandıktan sonra balığa geldiğini belirterek, "Oyumu kullanınca köprüye geldim. Balık tutarak zaman geçiriyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bayram Ateş ise seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi balık tutarak keyif yapıyorum. Seçim sonuçlarını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Unkapanı Köprüsü'nde balık tutan Şenol Işık da stres atmak için geldiğini dile getirerek, "Oyumu kullandım ve köprüye geldim. Hava da fena değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En uzun ile en kısa oylarını kullandı
En uzun ile en kısa oylarını kullandı
Borçlar 1 yıl ertelendi
Borçlar 1 yıl ertelendi
Oy verme işlemi 32 dakikada bitti 
Oy verme işlemi 32 dakikada bitti 
Türkiye'nin çifte seçimi
Türkiye'nin çifte seçimi
Ruslar da oy kullandı!
Ruslar da oy kullandı!
AGİT'ten olumlu görüş
AGİT'ten olumlu görüş
Adayların tercihi İstanbul
Adayların tercihi İstanbul
Darülaceze'de oy günü
Darülaceze'de oy günü
Hatay'da şok iddia
Hatay'da şok iddia
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim