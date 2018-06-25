Oy oranları netleşti

Cumhurbaşkanı seçiminde Ak Parti adayı Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 324 bin 482 oy ve yüzde 52.59 oranıyla ipi önde göğüslerken, CHP'nin adayı Muharrem İnce 15 milyon 336 bin oy ve yüzde 30.64 ile ikinci, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin oy ve yüzde 8.40 ile üçüncü oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3.6 milyon oy ve yüzde 7.29, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin ve yüzde 0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 98 bin 926 oy ve yüzde 0.2 ile son sırada yer aldı.

Milletvekili genel seçiminde ise Ak Parti yüzde 42.56, CHP yüzde 22.64, HDP yüzde 11.70, MHP yüzde 11.10, İyi Parti yüzde 9.95, Saadet Partisi yüzde 1.35, Vatan Partisi ise yüzde 0.5, HÜDAPAR ise yüzde 0.2 oy aldı. AK Parti 295, MHP 49, CHP 146, İyi Parti 43, HDP 67 milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53.66'a ulaşırken, Millet İttifakı yüzde 33.94'te kaldı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan partisinden yüzde 10.04, Muharrem İnce de partisinden yüzde 8 fazla oy alırken; Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu partilerinin bir hayli gerisine düştü.

RECEP BAHAR/İSTANBUL