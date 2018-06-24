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Oy verme işlemi 32 dakikada bitti 

Manisa'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemi 32 dakikada tamamlandı

24 Haziran 2018 Pazar 18:07
Oy verme işlemi 32 dakikada bitti 

Demirci ile Köprübaşı  ilçeleri arasında Demirci ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan 48 nüfuslu Bozköy Mahallesi'ndeki 29 seçmen, oy kullandı. Sandık başına gelen 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 32 dakika sürdü. Çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından tarlanın yolunu tuttu.

Köyün en yaşlı seçmeni 86 yaşındaki mahallenin eski muhtarı İhsan Baş, en genç seçmeni ise 18 yaşındaki yeğeni Ömer Dönmez oldu. Mahallede oy kullanan en genç seçmen olan Ömer Dönmez 32 dakikada seçim işlemlerini tamamladıklarını, 18 yaşını doldurduğu için ilk kez oy kullandığını ve sandığın açılmasını heyecanla bekleyeceğini ifade etti.

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