Özel: ‘Sahtekarlıkları mahkemede de sürüyor’

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşındaki binada görülen ana darbe davasına katılma talebi kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Sanıkların daha ifadeleri alınmaya başlanmadı ama yüzlerinde görünen o ki özelikle Muğla ve Ankara davaları ile diğer davalarda gördüğümüz üzere, FETÖ yapılanmasındakilerin hayatları üçkağıt üzerine kurulu olduğu için hayatlarındaki üçkağıtçılığı ve sahtekarlığı burada da devam ettiriyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Özel, bunun genlerindeki ruha ilişkin bir hayat felsefesi olması nedeniyle 40 yıldır ülkede sinsice ve gizlice değişik kurumlar içine girdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Habis ur gibi orada büyümüşler ve o yapıyı tamamen ele geçirme doğrultusunda en son darbesini vurmaya çalışmışlar. Genlerinde bu olduğu için bu üçkağıtçılık normaldir. Suçüstü yapılan, suçüstü yakalanan sanıkların en azından bir mahcubiyet ifadesini yüzlerinde maalesef göremiyorum." Şehit İlhan Varank'ın ailesinin avukatı Mustafa Doğan İnal da, genel anlamda FETÖ davalarında sanıkların 'sanki hiç darbe olmamış gibi' savunma yaptığını belirterek, "Yüzlerinde pişmanlık yok, olmuş olan her şeyi sahiplenen, olanlardan da pişman olmayan bir bakış açısı görüyoruz" dedi. AA