Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesinde 2003 yılından bu güne kadar, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kaç kalem fabrika, liman, tesis, işletme ve taşınmaz satışı gerçekleştirilmiştir? Sözleşme aşamasında olan özelleştirme işlemleri dahil olmak üzere yapılan özelleştirmelerin toplam değeri nedir? Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden özelleştirme bedeli tamamen tahsil edilen miktar ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:57
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesinde 2003 yılından bu güne kadar, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kaç kalem fabrika, liman, tesis, işletme ve taşınmaz satışı gerçekleştirilmiştir? Sözleşme aşamasında olan özelleştirme işlemleri dahil olmak üzere yapılan özelleştirmelerin toplam değeri nedir? Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden özelleştirme bedeli tamamen tahsil edilen miktar ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

Soru önergesine, Maliye Bakan Naği Ağbal yanıt verdi. Bakan Ağbal, “2003-2018 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59.9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir.

Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir” açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60.9 milyar ABD Doları olduğunu belirterek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58.4 milyar ABD Doları tahsilat yapıldığını bildirdi.

Cumhuriyet döneminden bu yana, ülkemizin neredeyse bütün kazanımlarının, AKP’nin özelleştirme politikası kapsamında satıldığını belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Özelleştirme sürecinde değersiz kılınan hurdaya çıkarılarak sıfırlananlar ile olan biten gün yüzüne çıktığında yaşananların ne kadar büyük boyutlu olduğu daha açık görülecek. Ülkemize yazık  oldu” dedi. YENİ MESAJ/ANKARA

Anahtar Kelimeler:
özelleştirmeTürkiyeCHPNiğde MilletvekiliVekilFethi Gürer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim