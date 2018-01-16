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Özgür değiliz, hiçbirimiz...

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür olmayan ülkeler' arasına alındı.

16 Ocak 2018 Salı 17:40
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Özgür değiliz, hiçbirimiz...

Böylece Türkiye, ilk kez Rusya ile aynı kategoriye sokuldu.

"Demokratik" sayılan ülkelerin genelde 100 üzerinden 90 puan aldığı araştırmada Türkiye'ye 32, Rusya ise 20 puan verildi.

"Demokrasi Krizi" başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında, siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerileme gerekçe olarak gösterildi.

Raporda "Basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yapılan ve gittikçe artan saldırılar, ve gittikçe bozulan iç ve bölgesel güvenlik ortam nedeniyle, Türkiye'nin notu 2014'ten bu yana düşüyor" denildi.

95 ülkenin ele alındığı raporda, "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde 49 ülke bulunuyor.

Bu, dünya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 88 ülke ise "Özgür olan ülkeler" kategorisinde. Listenin en altında Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer alıyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaözgürlük
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