Pakistan asker göndermeyecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yabancı medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan "Pakistan'ın Katar'a asker göndereceği" iddialarının "tamamen uydurma ve temelsiz" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu yalan haberler, Pakistan ve kardeş Körfez ülkeleri arasında yanlış anlaşılmaya yol açmayı hedefleyen kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır" ifadesi kullanıldı.

Bazı medya kaynaklarında "Pakistan'ın Katar'a 20 bin asker göndereceği" yönünde haberler çıkmıştı. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizi çözmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili itidal çağrısı yapmıştı. AA