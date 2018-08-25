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Pamukkale'yi 8 günde 104 bin kişi ziyaret etti

Beyaz cennet Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 104 bin ziyaretçiyi ağırladı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:28
Pamukkale'yi 8 günde 104 bin kişi ziyaret etti

Beyaz cennet Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 104 bin ziyaretçiyi ağırladı. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her günü ziyaretçi ağırlayan Pamukkale, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi görmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlere bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince ören yerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönüşe geçenlerin de Pamukkale'ye uğramasıyla ören yeri girişinde uzun kuyruklar oluştu. Pamukkale İşletme Müdürü Kazim Tali, ülke genelinde 2018 yılı turizm sezonunun oldukça verimli geçtiğini, bundan Pamukkale'nin de nasibini aldığını söyledi. 

Tali, "Bayram boyunca Pamukkale'de çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Şu anda dönüşler başladı. Genellikle yerli turist yoğunluğu vardı. Yerli misafirlerimizin bazıları sahil beldeleri yerine Pamukkale'yi tercih etti. 8 günlük tatil süresince yaklaşık 104 bin kişiyi Pamukkale'de ağırlama şansı yakaladık" dedi.

Tatil süresince Pamukkale'yi günde ortalama 13 bin ziyaretçinin gezdiğini, yabancı turistlerin büyük bölümünün Uzakdoğu, Avrupa ve Rusya'dan geldiğini anlatan Tali, bölgenin sahil bandıyla büyükşehirler arasında geçiş yolunda olmasının da cazibesini artırdığına dikkati çekti. AA   

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