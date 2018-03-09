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Pancar çiftçisi isyan etti

Şeker fabrikaları için özelleştirme kararı alınması üzerine Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) düzenlediği 'Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'yle şeker fabrikalarının ülke ekonomisine katkısını masaya yatırdı

09 Mart 2018 Cuma 17:55
Pancar çiftçisi isyan etti

Şeker fabrikaları için özelleştirme kararı alınması üzerine Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) düzenlediği 'Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'yle şeker fabrikalarının ülke ekonomisine katkısını masaya yatırdı.

Zirveye, pancar üreticisi Nihat Babaözlü'nün konuşması damgasını vurdu. "Yapılan konuşmalara baktığımda ben hiçbir şey anlamadım. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10 da yapıp, sabah saat 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum yatamıyorum.

Gece 1'e kadar açık oturum izlemek zorunda kalıyorum. Bu geç kalınmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirlerini ağırlıyor. Laf salatası yapıyorsunuz, lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip gelmiş hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz yahu, neredesiniz? Adam Allah'tan korkar, lafa gerek yok.

Burada eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim, bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. 3 kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın, biri uçağı kaçırsın. Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme." HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Pancarşeker FabrikalarıESAMNihat Babaözlü
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