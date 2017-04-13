Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken, 40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyordu. HABER MERKEZİ
Pasaportlarda yeni düzenleme
İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi
13 Nisan 2017 Perşembe 17:01
Bu haber kez okundu.