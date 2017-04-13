Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pasaportlarda yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi

Bu haber kez okundu.

Pasaportlarda yeni düzenleme
Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken, 40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyordu. HABER MERKEZİ
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Pasaportlarda Yeni Düzenleme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100