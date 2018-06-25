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Patates fiyatı 1 ay daha düşmeyecek

Türkiye’nin son günlerde gündemini oluşturan patates ve soğan fiyatlarındaki fahiş artışın bir ay daha süreceği açıklandı. Nevşehir Zirrat Odası Başkanı, Nevşehir'de depolarda patates bulunmadığını belirtti

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:16
Patates fiyatı 1 ay daha düşmeyecek

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, kilosu 4 liradan satılan patates fiyatlarının bir ay içerisinde düşeceğini söyledi. Türkiye’nin son günlerde gündemini oluşturan patates ve soğan, pazar tezgahlarında 4 lira ve 5 liradan satışa sunuluyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş yaptığı açıklamada özellikle patates fiyatlarının fiyat artışının bir ay içerisinde düşerek normal seyrinde satılacağını söyledi. Çelikbaş, “2018 yılı patates üretimi, Adana, Hatay ve İzmir Ödemiş’te başlamış olup bir ay içerisinde de Nevşehir’de patates sökümlerine başlanacak. Nevşehir’de patates sökümlerinin başlamasının ardından yükselen fiyatlar normal rayına inecektir. Şuanda Nevşehir’de patates depolarımızda stokta patates bulunmamaktadır” dedi. 
Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, vatandaşlara patates fiyatlarının bir ay içerisinde düşeceğini söyledi. Çelikbaş, ”Vatandaşlar patates ve soğanın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikâyet ediyor. Ama dediğim gibi tüketicilerimiz merak etmesinler en geç bir ay içerisinde suni olarak yükselen patates fiyatları normal rayında seyredecektir” diye konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Patates
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