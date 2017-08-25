YENİ MESAJ/ANKARAAralarında Ankara, Mersin ve Konya gibi büyükşehirler ve Nevşehir, Aksaray gibi komşu illerinde bulunduğu pek çok ilin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi’nde yer aldığını hatırlatan Gürer, “Bu projeye maalesef Niğde dâhil edilemedi. Konya’daki Mersin’deki, Ankara ve Aksaray’daki üretici hibe projesinden destek alırken, Niğde çiftçisi ve üreticisi bu projeden destek alamıyor” dedi. Hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle, çiftçilerin artık tarlalarını ekemez duruma geldiğini, bu nedenle de şehir merkezlerine göç ettiğini söyleyen Gürer, “Türkiye’de köy ve kasabalarda tarlalar boş kalırken, çiftçi ekim yapamazken, hükümet bir Afrika ülkesi olan Sudan’a çiftlik kuruyor” dedi. Gürer, patates üreticisinin 1 kilogram patatesi kalitesine göre 50 ile 60 kuruş arasında mal etmesine rağmen yaz ürünününün 20 ile 40 kuruş arasında satmak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Eylül'de kış patatesi hasadının başlayacağını ifade eden Gürer, “Yurt dışı satımı için hükümet desteği şart” dedi.
Patates üreticisi zararına çalışıyor
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma amaçlı hibe projesi olan IPARD’a Niğde’nin dâhil edilememesinin, AKP hükümetlerinin Niğde'ye ilgisiz kalmasından kaynaklandığını belirtti
25 Ağustos 2017 Cuma 16:57
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