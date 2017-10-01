Patlama sonucu ölen çocuk toprağa verildi

Otopsi için Vana gönderilen Kozayın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İlçeye getirilen cenaze, gözyaşları arasında Orman Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Patlamada yaralanan Erhan Kozayın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cumartesi günü, Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesindeki moloz yığınında bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu, oyun oynayan Umut (5) yaşamını yitirmiş, ağabeyi Erhan Kozay (7) yaralanmıştı. AA