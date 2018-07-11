Patron beraat etti

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İşletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy da 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı bulunduğu Soma Holdingin Başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık beraat ederken, 9 tutuksuz sanık hakkında adli kontrol kararı verildi.

Can Gürkan:

Faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davayla ilgili kararı açıklayan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, "301 kez olası kast ile öldürme ve 162 kez nitelikli yaralama" suçlamasıyla yargılanan Can Gürkan'ın eyleminin "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçunu oluşturduğunu belirterek, "Suçun işleniş şekli, yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak" sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ramazan Doğru:

Mahkeme heyeti, genel müdür Ramazan Doğru hakkında ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmederken, ek revize projesinin uygulanmamasından sorumlu görerek TCK'nın 22/3 maddesi uyarınca cezasını yarı oranında artırdı ve 22 yıl 6 ay olarak uygulanmasına karar verdi.

Akın Çelik ve Ertan Ersoy:

Davada işletme müdürü Akın Çelik ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy hakkında da önce 15'er yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, ek revize projesinin sorumluları arasında olması nedeniyle cezaları yarı oranında artırdıktan sonra sabıkalarının bulunmaması, iyi halleri ve mahkemenin lehine takdirleri nedenleriyle indirim uygulayarak 18 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

İsmail Adalı:

Mahkeme heyeti teknik müdür İsmail Adalı hakkında ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasını ek revize projesiyle ilgili sorumluluğu nedeniyle yarı oranda artırdı ve 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

37 sanığa beraat

Tutuksuz sanıklar vardiya amirleri Memet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, nezaretçiler Hilmi Karakoç, Hüseyin Alkan ve Mehmet Erez'e 10'ar yıl, maden ocağı yöneticisi Haluk Evinç'e 10 yıl, havalandırma mühendisi Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4 ay ve iş güvenliği uzmanı Murat Bodur'a da 7 yıl 6 ay ceza veren mahkeme, sanıkların tutuklu geçirdikleri süreyi dikkate alarak haklarında adli kontrol kararı uygulanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, facianın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı bulunduğu Soma Holding'in Başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanığın ise beraatine karar verdi. Mahkeme hapis cezası alan sanıkların çeşitli sürelerle mesleklerini icrasından men kararı da aldı.

Duruşmada gerginlik

Kararın açıklanması sırasında mağdur aileler ve avukatları tarafından sanıklara verilen cezaya tepki gösterildi. Bir avukat, mahkeme başkanına, "taksirle dediniz değil mi? Karar heyetinize aittir, biz sizin yanınızdan çekiliyoruz." dedi.

Gerginliğin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verirken fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Mahkeme heyeti, aranın ardından tekrar duruşma salonuna girdiği sırada da heyete su şişesi fırlatıldığı görüldü.

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla önlem aldı. Mahkeme heyeti, protestoların devam etmesine rağmen kararın açıklanmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.