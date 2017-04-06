Pazarlarını kaybeden Türkiye pazar oldu!

Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerinde yaşanan karşılıklı yaptırım adımları yeni bir “ticari mücadele” alanı açıyor. Domates yasağının kalkmaması üzerine, Rusya’dan ayçiçek yağının ithalatına yüzde 36’lık vergi konması, Moskova’yı yeni hamleye yöneltti.

Buna göre Rus üreticiler, Irak ve Suriye’deki perakende ayçiçek yağı piyasasına hakim Türk markalarını pazardan silmek için harekete geçiyor.

Bu konudaki sinyal, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı’ndan geldi.

Moskova’daki uluslararası yağ konferansında konuşan Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov, “Türkiye’nin yaptığı gibi, Irak ve Suriye pazarına şişelenmiş ayçiçek yağı satmamız gerekiyor. Pazar bizim olabilir” dedi.

Rus yetkili, bu iki ülkenin Türkiye’nin en büyük müşterileri olduğunu, toplam 637 milyon dolarlık ihracatın 500 milyon dolarlık kısmının bu bölgeye yapıldığını vurguladı. Rusya'nın en büyük ayçiçek yağı şirketlerinden EFKO, Rusya’nın şu an 437 bin ton olan ihracatının Irak ve Suriye pazarı ile 668 bin tona çıkabileceğini hesapladı.

Rus uzmanlar, Türkiye ile Suriye arasındaki derin politik krizin, Rus üreticiler için büyük şans yarattığı görüşünde. Rus üreticilerin Türk markalarını Suriye ve Irak pazarından atabilecek güçte oldukları savunuldu. Türk markalarının çoğunun bugüne kadar Rusya'dan aldıkları ayçiçek yağını şişeleyerek Ortadoğu pazarında büyük pay sahibi oldukları, son yaptırımlar sonrası bu kompizisyonun değişmesinin beklendiği vurgulanıyor. Irak ve Suriye dışında Rusya ayçiçek yağı için Hindistan ve Çin’i yeni hedef pazarlar olarak belirledi.

Rusya'nın en büyük müşterisi Türkiye

Türkiye, Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13.5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9.7 oranında vergi artışını öngören düzenlemeyi hataya geçirmişti.

Ayçiçek yağının ithalatına ilave kısıtlamalar da getiren Türkiye, ayçiçek yağı sevkiyatında en düşük gümrük fiyatının ton başına 1500 dolar olacağını açıklamıştı. Ayçiçek yağında Rusya’nın en büyük ithalatçısı olan Türkiye, geçen yıl Rusya’dan 431 milyon dolar tutarında ayçiçek yağı ithal etti.

ABD pirinci Türkiye yolunda

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginliği fırsata çevirmek isteyen ABD'li üreticiler ise Türkiye'ye pirinç ihracatlarını artırmak için harekete geçti.

Türkiye geçtiğimiz ay bazı Rus tarım gıdalarına yüksek gümrük vergisi uygulayarak bu ürünlerin alımını askıya almıştı. Ankara ithalat yasağı koyduğu iddialarını reddederken, Moskova ise uygulamanın ikili ilişkilerde daha çok iyileşmeyi engellediğini söyledi.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD Pirinç Üreticileri kurumu temsilcisi Greg Yielding, ABD Tarım Bakanlığı tarafından Mısır'a düzenlenen ziyaret sırasında Türkiye-Rusya arasındaki krizi bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Yielding, "Bir miktar Rus pirinci Türkiye'ye gidiyordu ve şimdi sorunlar var, dolayısıyla biz bunu Türkiye'ye daha çok satış yapmak için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, Türkiye 2015-16 yıllarında ABD'den 71 bin 700 ton ve Rusya'dan 67 bin 400 ton çeltik ithal etti.



EKONOMİ SERVİSİ

