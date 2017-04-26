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Pentegon "Türkiye müttefiklerimizi vurdu"

Türkiye terör örgütüne ağır bir darbe indirirken, PKK'nın yanı sıra PYD/YPG'ye hamilik yapan ABD'den tepki gelmesi dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan "Türkiye müttefiklerimizi vurdu" açıklamasının gelmesi dikkat çekti.

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Pentegon "Türkiye müttefiklerimizi vurdu"

Türkiye terör örgütüne ağır bir darbe indirirken, PKK'nın yanı sıra PYD/YPG'ye hamilik yapan ABD'den tepki gelmesi dikkat çekti.

Ortadoğu'daki kaosu fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK, Peşmerge Lideri Barzani'nin denetimindeki bölgede Kandil'den sonra yine Barzani'nin yönettiği Sincar (Şengal) bölgesine de yerleşmeye çalışıyor. Türkiye, Suriye ve Irak sınırının bileştiği noktada yer alan Sincar son derece stratejik bir konumda yer alıyor.

Terör örgütünün bölgeye yerleşmesine müsade edilmeyeceğini ifade eden Türkiye ise ilk kez PKK'nın Sincar'daki 'in'lerini vurdu. Sincar ile yetinmeyen Türk savaş uçakları, PKK'nın kolu YPG/PYD'ye ait Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'ndaki terör yuvalarını da hedef aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin düzenlediği hava harekâtından dolayı 'derin kaygı' duyduklarını söyledi. Toner, "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de salı günü düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ABD ya da DEAŞ'a karşı koalisyonla yeterli koordinasyon sağlanmamıştır" dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Türkiye'nin operasyonları konusunda ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterli bir şekilde koordine edilmediği gerekçesiyle "Türkiye'ye kaygılarını dile getirdiklerini" açıkladı.

"Türkiye müttefiklerimizi vurdu"

Türkiye'nin operasyonuna ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da tepki gösterdi.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway "Türkiye müttefiklerimizi vurdu" dedi. Galloway, "Türkiye'nin gün içerisinde kuzey Suriye ve Irak'ta ABD ve daha geniş anlamda DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterince koordinasyon yapmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları konusunda son derece kaygılıyız. Kaygılarımızı Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadı ve DEAŞ ile mücadelede Peşmergeler de dahil müttefik kuvvetlerimizin talihsizce hayatını kaybetmesine yol açtı" dedi.

Galloway, "Amerikan subaylarının PYD/PKK'lılar ile Türkiye'nin Karaçok bölgesinde vurduğu alanları incelemeye katıldığı" iddialarına yönelik soruya ise cevap vermedi. TSK'nın hava harekâtına Peşmerge lideri Barzani'nin de eleştirmesi dikkat çekti.

 

Haber Merkezi

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