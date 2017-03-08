Perakendede işler ters gidiyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3.5; tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1.4; posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5.7; elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2.8 azaldı. Buna karşılık tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4.4 arttı.

Benzin - mazot satışı bile düşdü

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.3, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 6.9 azalış görüldü. Gıda dışı sektörlerin geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3.1, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 9.7 düşerken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 5.7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.2, posta veya internet üzerinden satışlarda yüzde 7.5 artış kaydetti.

Ciroda artış var

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, gelen yüksek zamlar nedeniyle söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.9 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, Ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18.9 artış kaydetti.