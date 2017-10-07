Pertevniyal'den dünya rekoru denemesi

145 yıllık mazisi ve 100 bine yaklaşan mezunu ile Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Pertevniyal Lisesi, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti tarafından denetlenen 'Dünya Kampüs Rekorları' kapsamında 'En çok kişiyle mezunlar günü kutlama' kategorisinde rekor kırmaya hazırlanıyor.

8 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Pertevniyal Lisesi’nde düzenlenecek etkinliklerde binlerce Pertevniyalli bir araya gelecek. Köklü eğitim kurumu olmasının yanı sıra günümüze Türkiye’ye mal olmuş mezunları ve eğitim için geliştirdiği modelleri ile adından sıkça söz ettiren Pertevniyal Lisesi; Halit Kıvanç, Aydın Boysan, Metin Akpınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cemil Meriç, Hüsamettin Özkan, Masum Türker, Yaşar Okuyan, Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu, Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Erkan Topuz, Prof. Dr. Eşref Adalı, Prof. Dr. Ömer Zaim, Zeki Yavuztürk, Tevfik Ertüzün, Orgeneral Sabri Tavazar, Doğan Heper, Neco, Nuri İyem, Doğan Hızlan gibi önemli isimler yetiştirdi. 57 yıllık spor kulübü ile büyük başarılara imza atan Milli Güreşçiler Salih Bora, Zeki Şahin’den Milli Basketbol takımımızın genç yıldızları Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Barış Ersek, Erkan Veyseloğlu, Melih Mahmutoğlu’na kadar birçok ismin Türkiye’ye kazandırılmasına olanak sağladı.

Geleneksel Pilav ve Aşure Günleri’nin değişmez simalarından duayenler Aydın Boysan ve Halit Kıvanç’ın da katılım göstereceği rekor denemesinde 1967 yılı mezunlarına 50. Yıl plaketleri takdim edilecek.

HABER MERKEZİ