Peşmere Barzani’ye ABD kalkanı

Kuzey Irak’ta bağımsız bir devlet kurma yolunda çalışmalarına hız veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referandum için gün sayıyor. Barzani yönetimi bir taraftan da Türkmen kenti Kerkük konusunda peşpeşe tek taraflı adımlar atıyor.

Kerkük İl Meclisi'nin geçen hafta aldığı resmi binalara Irak bayrağının yanına Kürt bayrağının asılması kararı tartışılırken, aynı meclis kentin Barzani yönetimine bağlanması için oylama yapmaya karar verdi. Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararından sonra Erbil’in tavrına göre ikinci adımı attığı tahmin ediliyor.

2008 yılında da Kerkük İl Meclisi, 3'te 2 çoğunlukla Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlanması kararı almış ancak, söz konusu karar, Irak Anayasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi’nde şimdiden 22 imza topladıklarını söyledi.

Barzani yönetiminin Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu Nasreddin Sindi ise üst düzey bir komisyon oluşturup bu taleplerini en yakın zamanda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ileteceklerini belirtirek, "Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti" dedi.

Bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da Barzani yönetiminden bağımsızlık referandumunun bu yıl mutlaka yapılacağı yönünde açıklamalar geliyor. Bu acelenin nedeni olarak, böyle bir bağımsızlığa ilk olarak tepki göstermesi beklenen ülkelerden Türkiye, İran ve Irak’ın DAEŞ terörü gibi çok büyük sorunlarla meşgul durumda olmalarının yanı sıra, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin bölgesel yönetime sınırsız destek veriyor olmaları da sayılabilir.

Barzani’ye sınırsız destek!

Barzani yönetimine ABD tarafından sağlanan sınırsız desteğin bundan sonra da devam edeceğini işaret eden son açıklama DAEŞ’e karşı Uluslararası Koalisyonun Irak’taki ABD’li Komutanı Stephen Townsend’den geldi.

General Townsend, “ABD askerlerinin Kuzey Irak bölgesinde uzun bir süre kalmaları kuvvetli bir ihtimal” dedi. “Daha önce 2011 ile 2014 yılları arasında Mesut Barzani yönetimiyle askeri ilişkimiz yoktu. DAEŞ’le mücadele sürecinden sonra bu ilişki tamamıyla değişti ve çok güçlü oldu” diye konuşan Townsend, Mesut Barzani ile ilişkilerini “ittifak” şeklinde ifade ederek, ABD askeri gücünün uzun bir süre Kürdistan’da kalmasına dair iyi beklentilerinin olduğunu kaydetti.

Tartışmalı bölgeler de referandum kapsamında!

IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin siyasi Başdanışmanı Dr. Muhammed Hacı, bu yıl içerisinde yapılması için Kürdistan seçim kurulunun hazırlıklara başladığı bağımsızlık referandumunun 140. Maddeye bağlı yerleri de kapsayacağını ifade etti.

Kerkük ve 140. Madde kapsamındaki bölgelerin de referanduma kapsamında olacağını söyleyen Muhammed Hacı, “Kerkük ve 140. Maddeye bağlı diğer topraklar gibi Peşmergenin canını feda ettiği bölgelerin de referandum sınırları içerisinde olacağını düşünüyorum” dedi.

“Irak’ın toprak bütünlüğünden bahsetmek büyük bir soru işaretine sebep oluyor. Irak’ın bütünlüğü, birleşik Irak başarısız bir projedir” diyen Muhammed Hacı şunları söyledi: “Kürtlerin savaşıp dünya devletlerinden destek görmediği zamanlar geçti. Kürtlerin otonomi isteyip elde edemediği dönemler geçti. Bugün Türkiye’de Atatürk Havalimanında IKBY Başkanı Kürt Bayrağıyla karşılanıyor. Türkiye Başbakanı, Barzani’yi Kürt bayrağıyla ağırlıyor. Bu dönem önceki dönemlerden çok farklı.”

Kürdistan eşittir Büyük İsrail!

Mevcut konjonktürden doğan fırsatları kaçırmak istemeyen Barzani yönetimi, Irak, Suriye, İran ve Türkiye’den koparılacak parçalarla kurulacak olan Büyük Kürdistan’ın Irak’taki parçasına bağımsızlık sağlamak için son aşamaya gelmiş durumda. Bu aşama geçildikten sonra ise sıra diğer ülkelerdeki parçalara gelecek.

6 yıldır savaşlarla mücadele eden Suriye’de ülkenin kuzeyinde özerk bir yapı kurulması konusunda ABD ve Rusya anlaşmış görünüyor. İlk adım olan özerklikten sonra Suriye’de bugün Barzani yönetiminin geldiği bağımsızlık noktasına gelinmesi çok zaman almayacak. Suriye’de de hedefe ulaştıktan sonra ise sırada Türkiye ve İran’dan kurulması planlanan Büyük Kürdistan’ın parçalarını koparmaya gelecek.

Haddizatında ABD başta olmak üzere bölge dışı güçlerin Kürt devleti kurma konusunda bu kadar istekli olmalarının ardındaki asıl gerçek ise kurulacak olan Kürt devletinin, Yahudilerin Arz-ı Mevud (vaadedilmiş topraklar) diye niteledikleri Büyük İsrail devletinin kurulmasına hizmet edecek olmasıdır. Bu bağlamda Mesut Barzani de alelade seçilmiş bir kişi değil. Zira Barzani ailesinin Yahudilerle akrabalık bağı bulunuyor. İsrail’de Barzani soyadlı kuzey Irak kökenli çok sayıda haham düzeyinde Yahudi bulunuyor.

Irak’ta hangi bölgeler tartışmalı?

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi, tartışmalı bölge olarak adlandırılan, Musul ve ona bağlı Sehil, Ninova, Şihan, Hamdaniyye, Tilkef, Zummar, Şengal (Sincar), Kerkük ile Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu, Diyala’ya bağlı Hanekin, Mendeli ve Bedre bölgelerini kapsıyor.

Bu bölgeler, merkezi Bağdat hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında paylaşılamayan yerler olarak biliniyor. Anayasanın 140. maddesi, 2007 sonuna kadar nüfus sayımı ve referandum yapılarak sorunlu bölgelerin, IKBY’ye veya Bağdat’a bağlanmasını şart koşuyordu.

Ne var ki 140. madde Kürt, Türkmen ve Araplar arasında uygulamadaki uyuşmazlıklardan ötürü 2007 yılı sonunda yürürlükten düşmüştü. DAEŞ saldırıları sonrasında da Irak ordusunun bu bölgelerden çekilmesi sonucu ‘tartışmalı bölgelerin’ çoğuna peşmerge yerleşti ve DAEŞ’in kontrol ettiği bazı bölgeleri peşmerge DAEŞ’ten geri aldı.

Bunun üzerine IKBY lideri Barzani ise ‘Biz 140. maddeyi uyguladık ve bu madde artık gerçekleşti. Bundan sonra bunun üzerine konuşmayacağız’ demişti. Bu ifadelerin de ortaya koyduğu gibi DAEŞ saldırıları ile Barzani yönetimi, nüfus sayımı ve referandum yapılarak ancak bir kısmına sahip olabileceği, söz konusu tartışmalı bölgelerin tamamını şimdi kontrol ediyor.

Üstelik Arap ve Türkmen nüfusun ağırlıkta olduğu birçok bölge de Barzani yönetiminin kontrolüne geçmiş durumda.

Hatlar gerildi

Bu arada Kerkük'te resmi binalara Irak bayrağının yanına Kürt bayrağının asılması ve kentin Barzani yönetimine bağlanması için oylama yapmaya karar veren Barzani yönetimine, Irak'tan sert tepki geldi. Irak Meclisi, Kerkük'te sadece ulusal bayrağın asılması yönünde karar aldı.

Karar, valilik ve devlet binalarını kapsıyor. Irak Temsilciler Meclisi, çoğunluk oyuyla Kerkük'te valilik ve devlet binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesini reddetti. Meclis ayrıca, Kerkük petrolünün, Irak anayasası 11. maddesine göre tüm Iraklıların milli gelir kaynağı olduğunu ve bunun eşit olarak IKBY ve diğer iller arasında eşit olarak dağılmasına karar verdi.