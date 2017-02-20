Peşmerge Barzani'nin "Bağımsızlık diplomasisi"

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Münih'te gerçekleşen görüşmeye, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katıldı. Mesut Barzani'ye eşlik eden heyette ise lideri olduğu KDP ile KYB ve KDSP üst düzey yetkililerinin yanısıra Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ve Peşmerge Bakanı Vekili Enver Hacı yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakan Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

Terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde duruldu.

Görüşmede, Başbakan Yıldırım, koordinasyonun önemini vurguladı. IKBY Başkanı Barzani de bu hususlara katıldığını belirtti ve bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, temasların sıklaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Bağımsızlık diplomasisi

Münih'te Başbakan Yıldırım'la görüşen Barzani, bu görüşmeden başka 22 görüşme daha gerçekleştirdi.



Mesut Barzani’nin Münih Konferansı için gittiği Almanya’da yaptığı 22 görüşmenin çoğunluğunun ana konusunu “bağımsızlık” olduğu ortaya çıktı. Barzani'nin Başbakan Yıldırım'la görüşmesinin başlamasıyla aynı dakikalarda ajanslara servis edilen bir haber dikkat çekti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKBY) Başkanı Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Münih’ten Irak'ın kuzeyinde yayın yapan bir TV'ye verdiği demeçte Barzani’nin Münih görüşmelerindeki ana gündeminin "bağımsızlık" olduğunu söyledi. Hawrami, Başkan Mesut Barzani’nin 18 Şubat itibariyle 22 görüşme gerçekleştirdiğini (Başbakan Binali Yıldırım'la görüşemesi bu sayıya dahil değil-Yeni Mesaj) ve “bütün görüşmelerin ana gündem maddesinin Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığı olduğunu” belirtirken şunları söyledi: “Biz diyalog çerçevesinde yeni Irak’la iki iyi komşu ilişkimiz olsun istiyoruz. Bu konu Sayın Abadi, ABD Başkan Yardımcısı, ABD Savunma Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ve diğer heyetlerle yapılan görüşmelerde de vurgulandı.”

Hawrami: Trump'ın desteğini aldık





Barzani'nin gerçekleştirdiği 'bağımsızlık' gündemli söz konusu görüşmelerin başarılı geçtiğini belirten Hemin Hawrami, bağımsızlık konusunda ABD'nin yeni yönetiminden destek aldıklarını açık açık dile getirdi. Hawrami şunları söyledi: "Başkan Barzani ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşüyor ve ABD Başkan Yardımcısı kendisine diyor ki, ‘Biz Başkan Trump adına sizi tebrik ediyor ve başarılarınızdan dolayı kutluyoruz.’ Amerika’nın desteği Kürdistan halkı için devam edecek. İşte bu büyük bir siyasi anlam ifade ediyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Barzani’ye, ‘Haftanın 7 günü 24 saat, yardıma hazırız’ diyor. İşte bunlar en büyük kazanımdır” sözlerini de kullandığı açıklamaları sırasında Mesut Barzani’nin İran’dan gelen daveti kabul ettiğini ve ziyarette bulunacağını söyledi.

Almanya'dan bağımsızlığa destek





Önceki gün Mesut Barzani'yle görüşen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, bir gazetecinin "Kürdistan devletinin kurulması halinde tavrınız ne olacak" sorusuna "Bu konuda kararı kendileri verecektir. Eğer bağımsızlık konusunda karar verirlerse destekleriz. Halkın vereceği karara Almanya olarak saygı göstereceğiz" şeklinde yanıt vermişti.

Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Barzani'nin temaslarda bulunduğu isimler arasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Irak Başbakanı Haydar Abadi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de bulunuyor.