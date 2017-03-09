Peşmerge devletinin garantörü ABD!

ABD, bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını hızlandırmak için kolları sıvadı. Bu konuda yapılabilecek işleri tespit etmek için ABD'nin yeni yönetimi Irak'ın kuzeyine üst düzey bir heyet bile gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a rapor sunmak üzere Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulunan ABD’li araştırma heyeti Başkanı Michael Naisten, ABD'nin Kürtlerin bağımsızlık hakkına saygı göstereceğini söyledi.

Muhtemel bir bağımsızlık referandumunda çıkan sonuç için Naisten, "Bağımsızlık çıkarsa ABD de bu seçimi destekleyecek ve Irak merkezi yönetimiyle diyaloga geçecektir" dedi. Naisten, ABD’deki yönetim değişikliğinden ötürü bölgeye yapılan yardımlarda aksama yaşanmaması için AB hükümeti ile sürekli temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

ABD askerleri bölgede kalıcı!

Barzani yönetiminin üstlendiği rolün farkında olduklarını ve destek sunmak istediklerini ifade eden Naisten, ayrıca ABD’nin bölgedeki askeri varlığının süreklileştirmenin ihtiyaç olup olmadığının tespitine ilişkin çalışmalar da başlattıklarını duyurdu.

Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkında sahip olduğunu söyleyen ABD’li uzman Naisten, şunları söyledi: “Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkı doğal olarak vardır. Washington yönetimi bunu kendi arasında da sık sık tartışıyor ve destekliyor. Washington, Kürtlerin devletlerini kurduktan sonra bölgede askeri anlamda uzun süre kalabileceği kanısında. Washington bu meselede yapıcı rol üstlenecektir.”

Bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasında doğru yöntemlerin seçilmesinin önemli olacağının altını çizen Naisten, “ABD ileride kurulacak olası bir bağımsız Kürt devletinin ne kadar başarılı olabileceğini kestirmek istiyor. Kurulacak yeni devletin komşularıyla nasıl sıkıntılar yaşayacağı ve bu sıkıntıları nasıl atlatabileceğini bilmek istiyor” dedi.

Nihai hedef Arz-ı Mevud!

Onlarca yıldır özellikle Ortadoğu coğrafyasına yönelik Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Arap Baharı gibi planlarla müdahalede bulunan ABD liderliğindeki Batılı ülkeler, bölgede yüzlerce yıldır ayakta kalmış ülkeleri parçalamayı amaçlarken Kürtleri birleştirip, sözde bağımsız bir Kürt devleti kurmak istiyor.

Bu çelişkiye dikkat çeken uzmanlara göre; ABD'nin öncülük yaptığı güçler için bağımsız bir Kürt devleti amaç değil, bir araç... Nil'den Fırat'a kadar uzanan coğrafyayı ifade eden Yahudilere göre 'vaadedilmiş topraklarda' kurulması planlanan Büyük İsrail devleti bu güçler için nihai hedef.

Bu hedef olaşabilmek için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Irak, İran ve Suriye gibi güçlü ordulara sahip bölgenin devletlerini parçalamaya çalışırlarken, diğer taraftansa kendi emellerine hizmet eden Mesut Barzani gibi politikacıların kontrolünde yeni devletler kurmak istiyorlar.

Görünüşte ABD, perde arkasında ise İsrail'in koordine ettiği planlar hedefine ulaşırsa, İslam coğrafyasında Suriye ve Afganistan'ın kaderini yaşayamayan devlet kalmayacak.