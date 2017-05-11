'Peşmerge ile YPG arasında fark yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, PYD/YPG'yi kastederek, ABD'nin Fırat'ın doğusunda kendisine bir ortak bulduğunu, bu yapılanmayı güçlendirmek istediğini söyledi.

Rusya ile inişli çıkışlı ilişkiler olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizim önceliklerimiz masada yok. Rusya'nın öncelikleri var. En son Rusya'nın özellikle 4 güvenli bölge konusunda Suriye'ye dayattığı harita Rusya'nın kendi öncelikleri. Uçuşa yasak bölge konusunda Türkiye'nin istediği çerçeve Rusya'nın haritasında yer almadı" dedi.

"Hem komşumuz Suriye'de hem Irak'ta deprem etkisi yaratacak gelişmeler olacak bu yaz" görüşünü seslendiren Yılmaz, "Bölgesel Kürt yönetimi, Ağustos ayında bağımsızlığa gideceğini açıkladı. Türkiye bu konunun neresinde bulunmaktadır?" diye sordu.

"Kuzey Kore kadar dik duramıyorsak o zaman büyük devlet idealinden vazgeçtiğimiz anlamına gelir" diyen Yılmaz, "Bazen masayı dağıtmak, planlanan bir ziyarete gitmemek, masadan kalkmak, gitmekten daha fazla olumlu etki doğurabilir çıkarlar açısından. Türkiye, ABD karşısında ezik duruma düşürülüyor. Bizim coğrafyada ayakta kalabilmemiz ancak doğru dürüst bir politika takip etmek, ilkelere ve önceliklere sahip çıkmak ve dik durmaktan geçer" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump ile görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmayacağını düşündüklerini söyledi. Yılmaz, Peşmergenin silahlandırılmasıyla YPG'nin silahlandırılması arasında yöntem olarak çok büyük bir fark olmadığını, Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ