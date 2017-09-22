Peşmerge lideri Barzani'den "erteleme" sinyali

Peşmerge lideri Mesut Barzani, Pazartesi günü yapacağı bağımsızlık referandumunu erteleme sinyalleri veriyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar referandumun yerini tutacak teklif henüz gelmedi ve yeterli süre de kalmadı. Eğer Kürt bölgesinin bağımsızlığı için tam garanti verilmezse referandum 25 Eylül'de yapılacaktır" denildi.

"Bağdat ile her şekilde diyalog kapısının aralanıp, gerekli sürenin tanınmasına karar verildi" denilen açıklamada ayrıca referandum meselesinde tavırların netleşmesi için Erbil'den bir heyetin cumartesi günü Bağdat'ta temaslarda bulunacağı da belirtildi.

BMGK'dan Barzani'ye uyarı

Referandumun zamanlaması konusunda Barzani ile farklı düşünen ABD'de erteleme isterken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) de dikkat çekici bir uyarı geldi.

BMGK'de tüm üyelerin onayı ile kabul edilen bildiride şu ifadeler yer aldı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, IKBY'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor. DAEŞ ile mücadelenin sürdüğü bir dönemde alınan referandum kararının 3 milyondan fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşüne gölge düşürecektir. BMGK üyeleri Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duymaya devam ediyor, merkezi hükümet ve IKBY arasındaki tüm sorunların taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapıyor."

'Garanti verilirse erteleyebiliriz'

Türkiye'de referandumla ilgili yapılan haberlere tepki gösteren ve "Türk medyası durumun karışmasına neden oluyor" diyen IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, bağımsızlık konusunda garanti verilmesi halinde referandumu erteleyebileceklerini tekrar dile getirdi.

Mesut Barzani'nin "Önümüzde iki seçenek var; ya 25 Eylül’de referandumumuzu yapacağız ya da 25 Eylül’de bu süreçte birtakım kazanımlarla düğün yapacağız" dediğini dile getiren Neçirvan Barzani 21 Eylül'deki açıklamasında şöyle konuştu: "Bugün, bir çözüm yolu bulmak için her şeyi yapacağımızın altını çiziyorum. Bu konuda bir alternatif bulmak için her şeyi yapacağız. Eğer fiilen güçlü bir garanti olursa, o garantiyi reddedecek değiliz. Tabii ki üzerinde çalışarak ciddiye alacağız. Dün Sayın Başkan (Mesut Barzani) dedi ki, ‘Önümüzde iki seçenek var; ya 25 Eylül’de referandumumuzu yapacağız ya da 25 Eylül’de bu süreçte birtakım kazanımlarla düğün yapacağız.’ Bu iki seçeneğin dışına çıkılmıyor. Bir anlayışın oluşması için, Türkiye ile sürekli temas içindeyiz.”

ABD'den Trump görüşmesi açıklaması

Referandumun ertelenmesini isteyen Türkiye'de ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmedeydi. Bu görüşme MGK ve Bakanlar Kurulu'ndan çıkan sonuca etki ederken ABD Ankara Büyükelçiliği, "Erdoğan ve Trump, IKBY referandumuna itirazlarını teyit etti" açıklaması yaptı.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald J. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha teyit edilmiş, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve terörizmin her türünün bertaraf edilmesinde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabakat sağlanmıştır. İki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma itirazlarını ve referandumun yapılması durumunda ortaya çıkabilecek ciddi sonuçlara itirazlarını teyit etmişlerdir. Ayrıca Kürt liderlere, ABD ve Türkiye'nin de onaylamaya ve desteklemeye hazır bulunduğu bütün öne çıkan konuların yoğun müzakere süreciyle çözümlenmesini kabul etme çağrısında bulunmuşlardır."