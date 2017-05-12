Peşmerge/PYD güçlendi, Türkmenler paramparça!

Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmenler, sıkıntılı günler yaşıyor. Halep, Telafer, Tuzhurmatu gibi Türkmen şehirler yok edilirken, "Irak'ın kuzeyinde Peşmerge, Suriye'nin kuzeyinde ise PYD/YPG" küresel güçler tarafından ağır silahlarla destekleniyor.

Irak'ın ABD tarafından işgal edildiği 2003 yılından bu yana Türkiye'nin somut bir Türkmen politikasının olmaması, Türkmenlerin Irak ve Suriye topraklarından kopmasını da beraberinde getirdi. Irak'ın kuzeyinde Peşmerge, Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG doğdukları topraklarda konumunu güçlendirip bölgede yeni topraklar kazanırken; Türkmenler anayurtlarını terketmek zorunda kaldı.

Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen, son üç yılda Irak ve Suriye’de Türkmenlerin yaşadığı birçok şehrin, ilçenin, kasabanın ve köyün harap olduğuna işaret ederek, "Bayırbucak’ta köyler boşaldı, Halep’te mahalleler haftalarca kuşatma altında kaldı, Hama ve Humus göçlere ve yıkıma sahne oldu, Kerkük’e önce DEAŞ girmeyi denedi, sonra Peşmerge kontrolü altına aldı; Diyala’da ve Selahattin’de Türkmenler evlerine güçlükle ve aylar sonra dönebildiler, bazıları hala dönemedi" dedi.

300 bin Türkmen yaşıyordu

Yani Bayırbucak’tan Mendeli’ye kadar Türkmeneli coğrafyasında birçok yerde Türkmenlerin doğrudan varlıklarına kasteden tehditlerle karşılaştığına işaret eden Erkmen, şunları söyledi: "Ancak hiçbiri Telafer kadar parçalanmadı ve yok edilmedi. Üstelik Telafer’in sorunları henüz sona ermedi. İlçeyi büyük bir demografik değişim ve çöküş de bekliyor olabilir, yeni bir umut da. Bu nedenle, Telafer’i ve Telaferlileri yeniden hatırlamanın vakti geldi, hatta geçiyor. DEAŞ'ın Musul’u ele geçirmesinden önce Telafer Irak’ın en büyük ilçelerinden birisiydi. Şubat 2014 verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 510 bin civarındaydı. Bunun yaklaşık 300 bini Türkmenlerden geri kalanı ise Arap ve Kürtlerden oluşuyordu. İlçede yaşayan 300 bin Türkmen bugün nerede? DEAŞ'ın şehre girmesinden hemen sonra binlerce Telaferli yollara düştü. Şii Türkmenler, Irak hükümetinin de yardımlarıyla başta Necef, Kerbala, Bağdat olmak üzere Irak’ın güneyindeki vilayetlere yerleştiler. Sayıları 120 ile 140 bin arasında olduğu ifade edilen bu kesimin bu bölgelerde kendilerine yer gösterilmesine rağmen yaşam koşullarının iyi olduğu söylenemez. Yine de can güvenliği nedeniyle şu an için orada kalmayı tercih ediyorlar. Sünni Türkmenler ise tamamen dağıldı. Çoğu ilk etapta yaşanan göç dalgası sırasında olmak üzere 60 bin kadarı Türkiye’ye geldi."

DEAŞ yeraltına çekilecek

Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serhat Erkmen, Musul’da Irak ordusu ile DEAŞ arasındaki çatışmaların kısa bir süre sonra biteceğini savunarak, şunları söyledi: "Büyük olasılıkla DEAŞ yeraltına ve çöl alanlarına çekilecektir. Musul merkezdeki çatışmanın bitmesiyle Telafer daha fazla gündeme gelecektir. Halihazırda Telafer’in içinde yarısı yabancı, diğerleri de Telaferlilerden oluşan 2 bine yakın DEAŞ militanı olduğu düşünülüyor. Telafer'in içinde ise yaklaşık 15 bin Türkmen kapana kısılmış bir vaziyette, oradan kaçamıyor. Musul operasyonu başladıktan sonra Irak’tan Suriye’ye kaçan Türkmenlerin sayısı 13 bine ulaştı. Doğu Musul’da hala bin 250 civarında Telaferli Türkmen ailesi var."

YENİ MESAJ/AA