Peşmergeye veryansın etti

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Cumartesi günü genel seçimlerde Irak'ın Kerkük kentinde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, özellikle Kerkük ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde seçime yoğun katılım sağlayarak yeni hükümette yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Irak'taki siyası karar alma organlarından tam 100 yıldan beri uzak tutulmalarına rağmen Türkmenlerin yok olmadığına dikkati çeken Salihi, "Hükümetteki siyasi karar mekanizmasında Türkmenler etkin olmalı. Ülkenin her yerinden seçimleri kazanan Türkmen milletvekilleri ile hükümette Türkmen grubu oluşturarak siyasi kararda etkin yer almak hedefimizdir" ifadesini kullandı.

Bu seçimlerden sonra artık Irak'ın sadece Sünni, Şii ve Kürtlerden oluşmadığını ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Salihi, "Irak'ın artık Türkmen, Arap, Kürt, Şii ve Sünnilerden oluştuğu bilinmeli. Türkmenler olarak bunu ortaya koymaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu

Peşmerge bizden uzak dursun

"Seçimlerden sonra Kerkük sorununun çözümü önceliğimiz olacaktır" ifadesini kullanan Salihi, şöyle devam etti: "Kerküklüler arasındaki sorundan Erbil (Barzani aşireti) ve Süleymaniye (Talabani aşireti) ellerini çekmeli. Bu, Kerküklü Türkmen, Arap ve Kürtler arasında çözülerek ve Bağdat ile paylaşılacak sorunlardır. Ne zaman ki bizim aramıza girildi o zaman çıkmaza girdik." Kerkük için (Erbil ve Süleymaniye) herkesin kendi çıkarı doğrultusunda çözüm ürettiklerini belirten Salihi, "Kerkük sorunu sadece ve sadece Bağdat ile çözülecektir" dedi.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen, Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisi ve Peşmergenin Kerkük'ten çekilmesi sonrası ilk genel seçimler için sandık başına gitti.

Kamptaki sığınmacılar da oy kullandı

Irak’ta genel seçimler için kurulan sandıklarda oy verme işlemi gün boyu devam etti. Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentindeki Garmawa Çadır Kampı'nda kalan Musullu sığınmacılar, kampta kurulan elektronik cihazlarda oylarını kullandı.

329 koltuğu bulunan Irak Parlamentosu için farklı koalisyonlardan 7 bin aday seçilmek için yarışıyor. Dört yıl boyunca DEAŞ'a ve Peşmerge bölücülüğüne karşı savaş veren ülkenin yeniden inşa edilmesi ise kolay olmayacak. Seçimin galibi kim olursa olsun ülkenin kırılgan mezhepçi ve ayrılıkçı gerilimleriyle mücadele etmek durumunda kalacak. Seçim koalisyonlarının çoğu Şii ya da Sünni birliklerden oluşurken, Kürtlerin kendi listeleri bulunuyor. Öte yandan çok sayıda Iraklı, yolsuzluk ve zayıf ekonomiden yaka silkiyor. Irak'ın DEAŞ'a karşı sürdürdüğü mücadele 100 milyar dolar harcamasına yol açmıştı.

