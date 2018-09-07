Pet şişeler artık yere atılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Akıllı şehircilik" kapsamında geliştirilen yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerinin tanıtımını yaptı. Konteynerler sayesinde pet şişeler, alüminyum içecek kutuları ile İstanbulkart'a yükleme yapılabilecek. İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerinin tanıtımında konuşan Uysal, Türkiye'de ilk defa uygulanacak pet şişe ve metal içecek toplama konteynerinin geri dönüşüme katkı sağlayacağını söyledi.

Konteynerlerin İstanbul'da belirli yerlere konulacağını belirten Uysal, Türkiye'de makinelerin geri dönüşüm kültürünün sağlanmasında katkı sunacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Makine pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grubu topluyor. Konteynerlarda 0.33, 0.5 v 1.5 litrelik pet şişeler ve 0.33 ile 0.5 litrelik metal içeçek kutuları toplanacak. Konteynerlara pet şişeyi atan her kişinin İstanbulkartı'na bir bedel ödenecek.

0.33 litrelik 10 gramlık pet şişelerde 2 kuruş, 0.5 litrelik 16 gramlık pet şişelerde 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik 45 gram pet şişeye 9 kuruş, yine 0.33 litrelik 12 gramlık metal içeçek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum 16 gramlık metal kutuya 9 kuruş olmak üzere para yüklenecek. Bu yüklenilen paralar İstanbulkart'larda kullanılabilecek. Makineden direk karta para yüklenecek.'' AA