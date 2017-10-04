Petrol ve su kaynakları PKK/PYD'nin elinde

ABD'nin 3 bin TIR dolusu ağır silah ve zırhlı araçlar vererek desteklediği Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/PYD, Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı DEAŞ kontrolündeki Deyrizor içlerine hızla ilerliyor.

Örgüt bölgedeki bir petrol sahasını daha ele geçirdi. Deyrizor kent merkezinin kuzeyine ulaşan terör örgütü PKK/PYD, son olarak kentin kuzeydoğusundan Suvar beldesini, kuzeybatıdan ise Fırat kıyısındaki Kasra beldesini ele geçirmişti.

Örgüt, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor il merkezinin 22 kilometre doğusundaki Cefre petrol sahasını kontrolüne aldı. Terör örgütü PKK/PYD, 24 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi 'Konoko'yu işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği Suriye'nin Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor.

Son 3 yıldır DEAŞ, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti. Diğer yandan Rusya destekli Suriye ordusu da geçen ay Fırat'ın doğusuna geçerek PKK/PYD'nın önünü kesmeye çalışmıştı.

Petrol ve su kaynakları elinde

Terör örgütü PKK/PYD halihazırda Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de küçük çapta yaklaşık 350 petrol kuyusunu elinde tutuyor. Örgütün bu kuyulardan günlük yaklaşık 35 bin varil petrol elde ettiği tahmin ediliyor.

PKK/PYD, petrolün varilini, savaş ortamı nedeniyle ortalama petrol fiyatının üstünde, yaklaşık 70 dolardan satabiliyor. Bu petrolün parasal değeri günlük 2.5 milyon dolara yakın. PKK/PYD, Deyrizor’daki operasyonla Suriye'nin Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol sahasını da ele geçirirse günlük petrol üretiminin ve gelirinin üç katına ulaşması bekleniyor.

ABD destekli PKK/PYD'nin planları hedefine ulaşırsa terör örgütünün aylık petrol geliri 225 milyon dolara ulaşabilir. Suriye topraklarının yüzde 23'ünü kontrol eden terör örgütü PKK/PYD, ABD'den aldığı sınırsız askeri destekle ülkenin en büyük üç barajını da ele geçirmiş durumda.

Terör örgütü, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları sayesinde Suriye’nin hidroenerji potansiyelinin yüzde 70’ini kontrol ediyor.