Pişkin müttefik: ABD

Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ağırlıklı olarak Suriye meselesi konuşuldu. Sırasıyla Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Amerikalı bakandan ülkesinin terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye desteği kesmesi istendi.

ABD'nin terör örgütüne verdiği destek Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına da damga vurdu. Basın mensupları Tillerson'a terör örgütü PYD-YPG'yi neden desteklediklerini sordu. Tillerson bu kritik sorulara “Tartışmamız devam edecek” “Zor seçenekler bunlar, zor tercihler” şeklinde kaçamak cevaplar verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem Türk halkının ABD’ye bakışını olumsuz olarak etkilemiştir" dedi.

Tillerson Ankara'dayken terör örgütüne destek

Amerikalı Bakan Tillerson Ankara'da Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüğü sıralarda ABD’nin Suriye'de terör örgütü PYD-YPG'ye destek vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

ABD, Tillerson'un Ankara temasları devam ettiği sırada Suriye'nin kuzeyindeki örgüte silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Semalka Sınır Kapısı’ndan yapılan sevkiyatta zırhlı araçlar da bulunuyordu. Silah ve askeri araçlar, Rakka operasyonuna hazırlık kapsamında gönderildi. ABD daha önce de Semalka Sınır Kapısı'ndan örgüte silah göndermişti.

Bu gelişme ABD'nin yeni yönetiminin de "Türkiye'nin terör örgütünü desteklemeyin" talebini dikkate almayacağını gösteriyor. Tillerson'un Ankara temaslarına eşlik eden ekipte Obama döneminden beri ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olan Brett McGurk'un da yer alması dikkat çekmişti. McGurk, terör örgütü PYD-YPG militanlarıyla çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

'Türkiye planlarından vazgeçti’

Öte yandan Tillerson'un Ankara ziyaretinden sonra batı basınında dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasının ardından ilişkileri yeniden ayarlamayı uman Ankara'da da diplomatlar, ziyareti hayal kırıklığı olarak niteledi. İngiliz gazetesinin haberi şu şekilde devam etti: "Terör örgütü YPG öncülüğünde kurulan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DGS) sözcülerinden Talal Sello 'ABD, Rakka operasyonunda Türkiye'ye de rol verilmesini önerdi, biz de reddettik. Sonunda bizim önerimiz kabul edildi' diyor. Bu kararla etrafı sarılan Türkiye, Çarşamba günü Fırat Kalkanı operasyonunu sonlandırdı, dolayısıyla Rakka'nın ve Münbiç'in kontrolünü ele geçirerek, Suriye'nin kuzeyinde 5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge yaratma planından da vazgeçmiş oldu.

Şimdi de ABD’den müsteşar geliyor

Gergin bir havada geçtiği ifade edilen Tillerson'un ziyareti üzerine önemli değerlendirmeler yapılırken şimdi de ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon da Ankara'ya geleceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Thomas Shannon'ın 3-4 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile görüşecek. Türk ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları arasında yapılacak istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.