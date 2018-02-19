'PKK gençleri zorla savaştırıyor'

Şamo, Sincar'da konuşlanan PKK'nın, Ezidi gençleri nasıl Suriye'ye gönderdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın Sincar'daki Ezidi gençleri alıkoyup kaçırmasının yeni bir durum olmadığını söyleyen Şamo, "Ezidiler, kaçırıldıktan sonra zorla silah altına alınarak örgütün emelleri için savaştırılıyor. PKK, Şengal'i (Sincar) korumak için bölgede değil. Aksine Ezidi kız ve erkekleri kullanmak için burada faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın gençleri ölüme götürdüğünü ifade eden Şamo, "Nasıl ki yüzlerce günahsız genci Menbiç'te ölüme sürükledi şu anda da PKK gençlerimizi zorla savaştırıp, Afrin'de öldürtmek istiyor. Ezidiler olarak bu duruma şiddetle karşı çıktığımızı herkes biliyor. Bunun için de tüm uluslararası toplumu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Şamo, "Şimdiye kadar binden fazla Ezidi, PKK tarafından kaçırılıp çatışmaların olduğu bölgelere gönderilmiş durumda" dedi.

AA