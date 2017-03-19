PKK güvenlik güçlerinin kıskacında

Terör örgütü PKK'ya, güvenlik güçlerince son bir ayda hem kırsal hem de şehir merkezlerinde düzenlenen operasyonlarda büyük darbe vuruldu. Hedef gözetmeden gerçekleştirdiği hain saldırılarla dünyanın en acımasız terör örgütleri listesinde ilk sıralarda yer alan PKK'ya karşı kırsalda ve şehirlerde mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün işbirlikçilerini yakalamaya, önemli gelir kaynaklarını engellemeye yönelik de çalışmalar yürütüyor.

Kırsalda olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen, jandarma ve emniyet unsurları ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonlara binlerce güvenlik personeli katılırken, bir ayda 66 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 91 terörist yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında güvenlik güçlerince İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 45 ilde çok sayıda operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan bin 111 şüpheliden, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Hamza U'nun da bulunduğu 237'si tutuklandı, söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. PKK'ya yönelik kararlı operasyonlarda terör örgütünün üslenmesine geçit verilmezken, uyuşturucu ve kaçak sigara gibi finans kaynaklarına büyük darbe vuruldu, teröristlerin bahar aylarında gerçekleştirmesi muhtemel birçok saldırı da önlenmiş oldu.

Örgütün Akdeniz yapılanması çökertildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde PKK'nın şehir yapılanmalarına yönelik operasyonlarda, Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma doğrultusunda tutuklanan PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu terör örgütünün 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertildi.

Lice ve Genç’te 7 bini aşkın personelle operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu", Bingöl'ün Genç ilçesinde ise "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ile Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen, Sikorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının destek verdiği operasyona karadan da 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araç katılıyor.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt de yer aldı. AA

Giriş çıkışlar tutuldu

Bingöl'ün Genç İlçesi Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar hem sokağa çıkma hem de giriş çıkışlar yasaklandı. Bölgede teröristlerin bulunduğu ve operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Genç ilçesi Güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç ilçesi Genç ilçesi Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır.Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde (Genç İlçesine bağlı olan; Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerindeki) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Mart 2017 pazar günü saat 06:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır"denildi.